В Башкирии в выходные пойдёт снег

Сегодня днем по республике местами небольшой мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса.

В субботу, 6 декабря, местами небольшой снег. Ветер западный умеренный. Ночью от нуля до минус 5 градусов, при прояснении до минус 10, днем от минус 4 до плюс 1 градуса.

В воскресенье, 7 декабря, небольшой снег, днем по северу до умеренного. Ветер западный умеренный. Ночью от нуля до минус 5 градусов, при прояснении до минус 10, днем от минус 4 до плюс 1 градуса.

В последующие дни температура воздуха будет понижаться.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.