Природа
5 Декабря , 09:03

В акции «Вода России» победу одержал Чекмагушевский район Башкирии

В Уфе назвали победителей всероссийской акции «Вода России». В этом году в ней приняли участие более 118 тысяч жителей республики, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

По словам главы министерства Нияза Фазылова, интерес к акции растет, в этом году в ней приняло участие в десять раз больше жителей Башкирии, чем пять лет назад. Они привели в порядок 6,4 тысячи километров береговой линии и акватории водоемов.

В столице Башкирии наградили представителей самых активных территорий. Уфа стала победителем в номинациях «Самое масштабное мероприятие» и «Протяжённость очищенных берегов и акватории». В номинации «Наибольшее количество участников» первенство взял Хайбуллинский район. В главной номинации по общему рейтингу, учитывающей все показатели, победу одержал Чекмагушевский район.

«Системная работа и активная гражданская позиция за прошедшую пятилетку позволили Республике Башкортостан совершить мощный рывок в общероссийском рейтинге, поднявшись сразу на 27 позиций. Это наш реальный вклад в экологическую стабильность, поддержание природного баланса и обеспечение достойного будущего для следующих поколений. Всем спасибо за участие и добрые дела, неравнодушие и отзывчивость», — сказал Нияз Фазылов.

Фото предоставлено пресс-службой министерства природопользования и экологии Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
