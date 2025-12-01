В Башкирии браконьеров начали выслеживать с помощью беспилотников

На оперативном совещании в правительстве РБ министр природопользования и экологии Нияз Фазылов рассказал о том, как наводят порядок на ООПТ.

— В Башкирии насчитывается 217 особо охраняемых природых территорий: 5 федерального значения, 211 регионального и одна — местного значения, — рассказал министр. Основная цель их создания — сохранение уникальных природных комплексов и экосистем.

Нияз Фазылов отметил, что пять природных парков и 27 заказников контролируются подведомственной минприроды Дирекцией по особо охраняемым природным территориям РБ. В этом году она провела 2802 рейда, во время которых было выявлено 253 нарушения. Примечательно, что к поиску браконьеров стали привлекать ветеранов СВО и использовать беспилотные летательные аппараты.

Фото: архив «РБ».