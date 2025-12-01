Айгир и Ирендык хотят сделать особо охраняемыми природными территориями Башкирии

— В рамках исполнения задачи по устойчивому развитию особо охраняемых природных территорий, характеризующей достижение национальной цели «Экологическое благополучие», ведется активная работа по расширению площади ООПТ, — сообщил Нияз Фазылов на оперативном совещании в правительстве республики.

Одной из таких территорий стали Инзерские зубчатки. Их уникальность обосновали еще в 2024 году, однако из-за особенностей территории проект не получил согласование минобороны России.

Статус ООПТ планируется придать горе Айгир — она очень популярна у туристов и испытывает большие антропогенные нагрузки. Сейчас этот вопрос прорабатывается администрацией Белорецкого района и учеными. А хребет Ирендык планируется сделать природным парком, включив в него озеро Талкас. Чтобы предотвратить обмеление последнего, предлагается запустить в него травоядных рыб.

Кроме того, минприроды Башкирии предложило включить в номинационное досье по приданию памятникам природы республиканского значения шиханам Торатау, Куштау и Юрактау статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас», а также малый шихан. Предложение сейчас согласовывается в минприроды России.

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве РБ.