-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Природа
1 Декабря , 15:16

Айгир и Ирендык хотят сделать особо охраняемыми природными территориями Башкирии

Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов рассказал, каким территориям в Башкирии хотят придать новый природоохранный статус.

Айгир и Ирендык хотят сделать особо охраняемыми природными территориями Башкирии
Айгир и Ирендык хотят сделать особо охраняемыми природными территориями Башкирии

— В рамках исполнения задачи по устойчивому развитию особо охраняемых природных территорий, характеризующей достижение национальной цели «Экологическое благополучие», ведется активная работа по расширению площади ООПТ, — сообщил Нияз Фазылов на оперативном совещании в правительстве республики.

Одной из таких территорий стали Инзерские зубчатки. Их уникальность обосновали еще в 2024 году, однако из-за особенностей территории проект не получил согласование минобороны России.

Статус ООПТ планируется придать горе Айгир — она очень популярна у туристов и испытывает большие антропогенные нагрузки. Сейчас этот вопрос прорабатывается администрацией Белорецкого района и учеными. А хребет Ирендык планируется сделать природным парком, включив в него озеро Талкас. Чтобы предотвратить обмеление последнего, предлагается запустить в него травоядных рыб.

Кроме того, минприроды Башкирии предложило включить в номинационное досье по приданию памятникам природы республиканского значения шиханам Торатау, Куштау и Юрактау статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас», а также малый шихан. Предложение сейчас согласовывается в минприроды России.

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru