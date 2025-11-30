В Башкирии погода будет «плясать» около нулевой отметки

В воскресенье существенных осадков не прогнозируется, на севере РБ возможен небольшой дождь и мокрый снег, ночью в отдельных районах гололед.

Температура воздуха ночью составила 0,-5°, днем будет -1,+4°. На отдельных участках дорог утром туман, видимость 500 м и менее.

В Уфе облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +2,+4°.

В последующие два дня характер погоды не изменится. Существенных осадков также не ожидается, местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°.

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.