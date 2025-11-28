-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Природа
28 Ноября , 14:21

В Башкирии в выходные ожидается дождь с мокрым снегом

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото: Альберт ЗАГИРОВ

В субботу, 29 ноября, небольшой мокрый снег и дождь, ночью местами до умеренных, отложение мокрого снега на провода и деревья, ледяной дождь, на дорогах гололедица. По югу без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Ночью от нуля до минус 5 градусов, днем от минус 1 до плюс 4 градусов.

В воскресенье, 30 ноября, без существенных осадков, в северных районах небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью от нуля до минус 5 градусов, днем от минус 1 до плюс 4 градусов.

В последующие дни небольшой дождь со снегом, температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru