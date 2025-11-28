В Башкирии в выходные ожидается дождь с мокрым снегом

В субботу, 29 ноября, небольшой мокрый снег и дождь, ночью местами до умеренных, отложение мокрого снега на провода и деревья, ледяной дождь, на дорогах гололедица. По югу без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Ночью от нуля до минус 5 градусов, днем от минус 1 до плюс 4 градусов.

В воскресенье, 30 ноября, без существенных осадков, в северных районах небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью от нуля до минус 5 градусов, днем от минус 1 до плюс 4 градусов.

В последующие дни небольшой дождь со снегом, температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.