Эксперт Уфимского университета рассказала о ноябрьских погодных аномалиях

Жители Башкирии продолжают гадать, когда же наступит настоящая предзимняя погода и выпадет снег. Аномально теплый ноябрь, больше напоминающий затянувшийся октябрь, заставляет многих сомневаться в скором приходе зимы. С комментарием о сложившихся погодных условиях выступила доцент кафедры биологии и экологии Института природы и человека УУНиТ Рита Камалова.

Как отметила эколог, текущая ситуация – часть глобальной тенденции. «Все жители нашей республики заметили, что у нас аномально теплый ноябрь, но сейчас в целом происходит потепление климата, поэтому мы наблюдаем рост температуры и в других месяцах, — комментирует Рита Галимьяновна. — Сейчас климатические показатели выше нормы. По нормам ноябрь в Башкирии должен быть от минус трех до минус шести градусов с осадками от 30 до 50 миллиметров».

Однако, по словам эксперта, подобные аномалии уже случались в истории региона. Например, в 1990 году был аномально влажный ноябрь, а ноябри с положительными температурами фиксировались в начале двухтысячных. А вот в 1993 году, напротив, было необычайно холодно – до минус 16 градусов.

Чем опасна теплая и бесснежная осень?

Эколог подчеркивает, что такие погодные условия напрямую влияют на экосистему. «Ноябрь — это предзимье, время, когда на земле должен залегать снежный покров. Животные и растения четко понимают цикличность погоды... Если снега нет, то и они естественным образом меняют свое поведение», — рассказывает Камалова.

Особое внимание специалист уделила последствиям для агропромышленного комплекса Башкирии. «Часть наших сельскохозяйственных культур — озимые, которые в ноябре, благодаря снежному покрову, должны находиться в состоянии покоя. Но из-за теплой ноябрьской погоды стадии роста озимых могут сместиться. Если вдруг придут резкие морозы с отсутствием снега, то побеги могут просто вымерзнуть», — предупреждает эксперт.

Ждать ли снега в ближайшее время?

Несмотря на теплые прогнозы синоптиков на всю зиму, надежда на снегопад все же есть. «По прогнозам российских и мировых метеорологических агентств, зима тоже обещает быть теплой, и температура декабря будет выше нормы, но даже с учетом теплого ноября и при температуре минус пять-семь градусов с такими параметрами снег лечь может, — вселяет надежду Рита Камалова. — Здесь еще нужно учитывать, что должны приходить воздушные массы со снегом. Пока у нас погода без осадков».

Эксперт пояснила, что климатическая система сложна и переменчива. Наряду с теплыми воздушными массами с юга, каждую зиму случаются и «ультраполярные вторжения». Поэтому на общем фоне потепления периоды с понижением температуры и снегопадами неизбежны.

Для подготовки к возможным последствиям аномальной погоды Рита Галимьяновна рекомендует жителям и аграриям внимательно следить за прогнозами от Гидрометцентра России и Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Татьяна КРУГЛОВА и пресс-службы УУНиТ.