С 30 марта в Башкирию придёт весеннее тепло

Согласно озвученному ею прогнозу, 28 марта через республику пройдет холодный воздушный фронт, ожидаются дожди различной интенсивности, температура воздуха ночью понизится до -3,+2 °, днем до +5,+10 °.

Но уже с 30 марта начнется потепление. Температура воздуха ночью повысится до 0,+5 °, днем до +10,+15 °. В отдельные дни с 31 марта до 1 апреля местами пройдут кратковременные дожди.

В целом синоптики прогнозируют, что в период с 27 марта по 5 апреля среднесуточная температура воздуха в Башкирии будет на 5 градусов выше нормы.

Фото Александра ДАНИЛОВА.