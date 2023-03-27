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Вчера, 13:27

С 30 марта в Башкирию придёт весеннее тепло

На оперативном совещании в правительстве республики, которое прошло сегодня, 27 марта, начальник Башгидромета Вилория Горохольская сообщила, что настоящая весна в Башкирию придет уже на этой неделе.

С 30 марта в Башкирию придёт весеннее тепло
С 30 марта в Башкирию придёт весеннее тепло

Согласно озвученному ею прогнозу, 28 марта через республику пройдет холодный воздушный фронт, ожидаются дожди различной интенсивности, температура воздуха ночью понизится до -3,+2 °, днем до +5,+10 °.

Но уже с 30 марта начнется потепление. Температура воздуха ночью повысится до 0,+5 °, днем до +10,+15 °. В отдельные дни с 31 марта до 1 апреля местами пройдут кратковременные дожди.

В целом синоптики прогнозируют, что в период с 27 марта по 5 апреля среднесуточная температура воздуха в Башкирии будет на 5 градусов выше нормы.

Фото Александра ДАНИЛОВА. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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