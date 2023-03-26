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Сегодня, 08:25

В Башкирии после температурного рекорда будет по-прежнему тепло

В Башкирии дневная температура в воскресенье и ближайшие дни днем может подняться выше отметки в 10 градусов. Об этом сообщают гидрометеорологи республики.

В Башкирии после температурного рекорда будет по-прежнему тепло
В Башкирии после температурного рекорда будет по-прежнему тепло

Так, 26 марта ожидается местами небольшой дождь, днем по северу до умеренного. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +6,+11°, причем в горных районах может потеплеть до +14°.

В первые рабочие дни недели возможен местами небольшой дождь при умеренном юго-западном или южном ветре. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +9,+14°.

Примечательно, что днем 24 марта 2023 г. по АЭ Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +9,9° (+7,8° в 2016 году).

Фото: Альберта Загирова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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