В Башкирии спрогнозировали потепление. И подтопление

В период с 21 по 29 марта будет наблюдаться теплая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 4-7 градусов, говорится в разосланном на телефоны жителей региона смс-сообщении. Есть и ссылка на данные гидрометцентра России.

Спасатели отмечают, что по республике «продолжится активное снеготаяние, дальнейшее разрушение ледяного покрова на реках республики». Также есть прогноз, что в период с 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек.

Главное управление МЧС России по РБ разработало и модели подтопления на территории Уфы при различном уровне воды в реках Белая, Уфимка и Дема в период прохождения половодья, которые условно могут попасть под подтопление, при подъеме уровня воды выше нормы. Ни в одной из них в настоящий момент нет угрозы подтопления.

Впрочем беду могут принести талые воды. Спасатели рекомендуют гражданам своевременно убрать снег с прилегающей к дому территории, очистить канавы, водосбросные и водопропускные трубы, не допускать засорения естественных протоков талых вод. Убрать все ценное из подвалов, погребов. А также подготовить то, что необходимо взять с собой в случае эвакуации: документы, деньги, комплект одежды, туалетные принадлежности и необходимые медикаменты.