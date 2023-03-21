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Сегодня, 10:34

В Башкирии спрогнозировали потепление. И подтопление

Сегодня по республике ожидается начало периода бурного потепления, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии спрогнозировали потепление. И подтопление
В Башкирии спрогнозировали потепление. И подтопление

В период с 21 по 29 марта будет наблюдаться теплая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 4-7 градусов, говорится в разосланном на телефоны жителей региона смс-сообщении. Есть и ссылка на данные гидрометцентра России.

Спасатели отмечают, что по республике «продолжится активное снеготаяние, дальнейшее разрушение ледяного покрова на реках республики». Также есть прогноз, что в период с 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек.

Главное управление МЧС России по РБ разработало и модели подтопления на территории Уфы при различном уровне воды в реках Белая, Уфимка и Дема в период прохождения половодья, которые условно могут попасть под подтопление, при подъеме уровня воды выше нормы. Ни в одной из них в настоящий момент нет угрозы подтопления.

Впрочем беду могут принести талые воды. Спасатели рекомендуют гражданам своевременно убрать снег с прилегающей к дому территории, очистить канавы, водосбросные и водопропускные трубы, не допускать засорения естественных протоков талых вод. Убрать все ценное из подвалов, погребов. А также подготовить то, что необходимо взять с собой в случае эвакуации: документы, деньги, комплект одежды, туалетные принадлежности и необходимые медикаменты.

Сайт Госкомитета по ЧС Автоматическая станция мост р.Белая Монумент Дружбы
Автоматическая станция мост р.Белая Монумент ДружбыФото:Сайт Госкомитета по ЧС
Сайт Госкомитета по ЧС Автоматическая станция р. Уршак Булгаково
Автоматическая станция р. Уршак БулгаковоФото:Сайт Госкомитета по ЧС
Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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