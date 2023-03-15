В Башкирии температурные качели взметнулись вверх

Сегодня, 15 марта, снег ждут только в северных районах республики. Юго-западный ветер принесет к полудню повышение температуры воздуха до 0, +5 градусов.

16 марта столбики термометров ночью покажут -1, -6 градусов, днем +2, +7, в горных районах до +11. Ветер южный, юго-западный умеренный.

В пятницу, 17 марта, осадки в виде мокрого снега возможны на северо-западе республики. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха в отдельных районах уйдет в плюс даже ночью. Днем она составит +7, +11, сообщает Башгидрометцентр.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.