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Сегодня, 10:08

В Башкирии температурные качели взметнулись вверх

Начиная с сегодняшнего дня, в Башкирии потеплеет. Март даст понять, что он все же весенний месяц.

Альберт ЗАГИРОВ В Башкирии температурные качели взметнулись вверх
В Башкирии температурные качели взметнулись вверхФото:Альберт ЗАГИРОВ

Сегодня, 15 марта, снег ждут только в северных районах республики. Юго-западный ветер принесет к полудню повышение температуры воздуха до 0, +5 градусов.

16 марта столбики термометров ночью покажут -1, -6 градусов,  днем +2, +7, в горных районах до +11. Ветер южный, юго-западный умеренный.

В пятницу, 17 марта, осадки в виде мокрого снега возможны на северо-западе республики. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха в отдельных районах уйдет в плюс даже ночью. Днем она составит +7, +11, сообщает Башгидрометцентр.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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