Рабочая неделя в Башкирии начнется с плюсовой температуры

Сегодня, 12 марта, в Башкирии будет облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем 0, +5°. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

13 марта днем прогнозируется дождь, по северо-западу до умеренного. Температура воздуха ночью -3+2°, днем +3,+8°.

14 марта синоптики предупреждают об осадках в виде дождя и мокрого снега. Местами по республике ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью опустится до 0, -5°, днем столбики термометров покажут -3,+2°.

Фото из открытых источников.