+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Природа
Сегодня, 09:10

Рабочая неделя в Башкирии начнется с плюсовой температуры

Синоптики Башметео прогнозируют тепло 12, 13 и 14 марта.

Рабочая неделя в Башкирии начнется с плюсовой температуры
Рабочая неделя в Башкирии начнется с плюсовой температуры

Сегодня, 12 марта, в Башкирии будет облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем 0, +5°. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

13 марта днем прогнозируется дождь, по северо-западу до умеренного. Температура воздуха ночью -3+2°, днем +3,+8°.

14 марта синоптики предупреждают об осадках в виде дождя и мокрого снега. Местами по республике ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью опустится до 0, -5°, днем столбики термометров покажут -3,+2°.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика