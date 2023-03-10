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Сегодня, 15:54

В воскресенье температура воздуха в Башкирии опустится до -17°

В субботу, 11 марта, будет тепло и днем и ночью, а ночью в воскресенье существенно похолодает. Как всегда в коварном марте…

В воскресенье температура воздуха в Башкирии опустится до -17°
В воскресенье температура воздуха в Башкирии опустится до -17°

По данным Башгидромета, в субботу пройдет небольшой дождь, переходящий в снег. В отдельных районах прогнозируют отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный умеренный, ночью по северу порывистый. Температура воздуха ночью и днем -3, +2 градуса. 

В воскресенье, 12 марта, существенных осадков метеорологи не ждут. Ветер северо-восточный с переходом на южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, местами до 17 мороза. Днем -2, +3 градуса.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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