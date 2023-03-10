В воскресенье температура воздуха в Башкирии опустится до -17°

По данным Башгидромета, в субботу пройдет небольшой дождь, переходящий в снег. В отдельных районах прогнозируют отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный умеренный, ночью по северу порывистый. Температура воздуха ночью и днем -3, +2 градуса.

В воскресенье, 12 марта, существенных осадков метеорологи не ждут. Ветер северо-восточный с переходом на южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, местами до 17 мороза. Днем -2, +3 градуса.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.