Росприроднадзор проверит источники выбросов в атмосферу на юге Башкирии

Выбросы веществ в Стерлитамаке и Салавате фиксируют пять постов Гидрометцентра. В дни неблагоприятных метеорологических условий, которых в 2022 году было более 220, мониторинг ведется особо тщательно.

По словам первого замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова, основными загрязнителями воздуха юга республики являются такие крупные предприятия, как АО «Башкирская содовая компания» и ООО «Газпром нефтехим Салават».

«В связи с многочисленными обращениями жителей этих городов в Москве было проведено совещание с участием властей республики и надзорных органов. Договорились, что Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников выбросов на предприятиях. После этого будет понимание, какие выбросы необходимо снизить», - прокомментировал он.

Константин Цыганов добавил, что предприятия должны быть открыты для людей: каждый должен иметь возможность лично убедиться в модернизации производства.

О мониторинге воздуха в Салавате и Стерлитамаке рассказал министр экологии РБ Нияз Фазылов.

Фото из открытых источников.