В Башкирии обсудили ситуацию с загрязнением воздуха в промышленных городах

Доля выбросов вредных веществ в Стерлитамаке составляет порядка 11%, в Салавате – 9% от общего объема выбросов по республике.

«В наш адрес поступает большое количество жалоб населения на загазованность воздуха и неприятный запах. На постах наблюдения периодически фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ», - прокомментировал министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Он рассказал, что мониторинг воздуха проводится с помощью автоматизированных станций, передвижных лабораторий. Также продолжается работа по включению городов в федеральный проект «Чистый воздух».

Напомним, что ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила принять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в Стерлитамаке и Салавате.

Фото из открытых источников.