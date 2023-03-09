Паводок-2023: как минимизировать его последствия

В летне-осенний период прошлого года были проведены капитальные предупреждающие паводок мероприятия на сумму более 50 млн рублей. В том числе берегоукрепительные работы на двух участках протяженностью 0,15 км, расчистка русел рек на восьми участках протяженностью 4,26 км, капитальный ремонт шести гидротехнических сооружений.

«Также заключены договоры на проведение взрывных работ на возможных участках ледовых заторов. На сегодняшний день в республике есть четыре промышленных предприятия, которые могут быть задействованы в их проведении, - прокомментировал Марат Латыпов. - Сегодня, например, будут проведены взрывные работы на Уршаке".

Он отметил, что в этом году на контроле 47 затороопасных участков в 20 районах республики». Для снижения риска образования заторов муниципалитеты планируют ослабить ледяной покров с помощью его чернения и распиловки.

Председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что все службы готовятся к самому худшему сценарию прохождения половодья. По его словам, в этом году порядка 20 тысяч домов подпадают под подтопление.

Марат Латыпов подчеркнул, что закон позволяет сотрудникам МЧС в случае необходимости эвакуировать людей принудительно. Для эвакуации будут подготовлены безопасные пункты временного размещения.

Всего в противопаводковых мероприятиях будут задействованы более 15 тысяч человек, свыше 3 тысяч единиц техники и плавсредств, планируется применять шесть беспилотников.

Начальник Башгидромета Вилора Горохольская уточнила, что точный прогноз по паводку будет опубликован 25 марта. Ориентировочные сроки его ожидания – 7-18 апреля.

Фото из открытых источников.