В Башкирии наступила погода, когда лучше сидеть дома

В воскресенье, 26 февраля, метеорологи ждут небольшой снег, местами до умеренного, ночью по югу без существенных осадков. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, днем гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях -14,-19°, днем -1,-6°.

По сведениям МЧС по РБ, жителям республики предстоит испытать метели и порывы ветра до 20 метров в секунду.

27 февраля в течение суток и ночью 28 февраля ожидается снег, местами сильный, днем переходящий в мокрый. В отдельных районах метель при усилении ветра до 15-20м/с, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах появятся снежные заносы и накат, гололедица. Преобладающая температура воздуха ночью -3,-8°, днем 0,-5°.

Фото: из открытых источников.