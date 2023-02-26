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Вчера, 14:10

В Башкирии из-за непогоды на дороги выходят дополнительные экипажи ГИБДД

С учетом массового возвращения жителей столицы после длительных выходных ожидается плотное движение транспортных средств на автодорогах. Однако погодные условия заметно осложняют передвижение, написал на своей странице в соцсетях начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Владимир Севастьянов.

В Башкирии из-за непогоды на дороги выходят дополнительные экипажи ГИБДД
В Башкирии из-за непогоды на дороги выходят дополнительные экипажи ГИБДД

По имеющимся в ГИБДД данным, регионе сохраняется неблагоприятная погода, снежный циклон и сильные ветра продержаться еще несколько дней. На автодорогах снежный накат, снежные заносы, гололедица, на отдельных участках видимость до 100 м и менее.

С учетом массового возвращения жителей столицы после выходных ожидается плотный трафик на транспортных артериях. В связи с этим решено организовать несение службы дополнительными 18 экипажами центрального аппарата Госавтоинспекции республики. Помимо федеральных дорог, экипажи усилены на дорогах «Уфа-Янаул», «Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки», «Уфа-Зубово-Чишмы», «Дюртюли-Нефтекамск», «Уфа-Инзер-Белорецк», «Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка» и т.д.

Фото: из открытых источников.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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