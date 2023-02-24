Синоптики предупреждают жителей Башкирии о метелях и гололедице

Порывистый ветер, местами сильный до 17 метров в секунду, снегопады, метели и гололедица, снежные накаты и заносы, видимость на дорогах снизится до 500 метров. Такой прогноз синоптики дали на завтра, 25 февраля. Ночью по республике будет 14, 19 градусов мороза, днем – 4,-9.

В воскресенье, 26 февраля потеплеет: – 6, -11 градусов ночью, днем -1, -6 градусов мороза.

В понедельник, 27 числа прогнозируют – 2,-7 ночью, +1, -4 днем. В последний день календарной зимы, 28 февраля температура воздуха будет аналогичной. Продолжатся снегопады и метели.

Фото из открытых источников.