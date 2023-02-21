-7 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Природа
Сегодня, 12:42

Ученые обнаружили продолжение пещеры Грезы в Башкирии

Открытие сделали спелеологи республики и соседних регионов.

Ученые обнаружили продолжение пещеры Грезы в Башкирии
Ученые обнаружили продолжение пещеры Грезы в Башкирии

Ученые из Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей выяснили, что у пещеры Грезы, которая расположена в Бурзянском районе республики, есть продолжение. Пещера представляет из себя огромный зал со множеством сталактитов, сталагмитов и других натечных образований.

Ученые исследовали подземную реку и обнаружили продолжение пещеры, сообщает информагентство «Башинформ». Однако, проникнуть туда очень трудно и опасно для жизни. Это могут сделать только специалисты в особом снаряжении.

Исследования продолжаются.

Фото: «Башинформ».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика