Ученые обнаружили продолжение пещеры Грезы в Башкирии

Ученые из Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей выяснили, что у пещеры Грезы, которая расположена в Бурзянском районе республики, есть продолжение. Пещера представляет из себя огромный зал со множеством сталактитов, сталагмитов и других натечных образований.

Ученые исследовали подземную реку и обнаружили продолжение пещеры, сообщает информагентство «Башинформ». Однако, проникнуть туда очень трудно и опасно для жизни. Это могут сделать только специалисты в особом снаряжении.

Исследования продолжаются.

Фото: «Башинформ».