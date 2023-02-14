В Башкирии завершился региональный этап Российского открытого молодежного водного конкурса

Как рассказала нам региональный координатор конкурса, педагог Республиканского детского эколого-биологического центра Эльза Габбасова, мероприятие проводилось министерством образования и науки РБ и ДЭБЦ, а в состав жюри вошли преподаватели УГНТУ, УУНиТ, научные сотрудники Института биологии УФИЦ РАН, специалисты ФГБУ по мониторингу водных объектов рек Белой и Урала и педагоги ДЭБЦ.

Всего на конкурс заявились ребята из 45 образовательных учреждений Башкирии. Они представили в общей сложности 32 научные работы, направленные на изучение и охрану водных объектов, сохранение водного биоразнообразия, решение проблем питьевой воды и другие важные темы.

Например, восьмиклассник Дмитрий Платонов под руководством методиста ДЭБЦ Сибая Нурии Ямантаевой изучил экологическое состояние гидрогеологического памятника природы озера Талкас. Александр Суворов и Данила Дмитрюк – ученики 10 класса белорецкой гимназии № 17 – вместе с педагогом Станции юных натуралистов Гулькей Нигматуллиной оценивали содержание микропластика в пробах воды реки Белой.

Победителем в «школьной» номинации стала одиннадцатиклассница октябрьской школы № 13 Алена Полянская (руководитель – учитель химии Э.Ю. Телякаева), которая изучила возможность очищать водоемы от нефтяных продуктов с помощью сорбента, получаемого из органических коммунальных отходов. А среди студентов победу одержали Алексей Фирстов и Эмиль Сираев из Уфимского университета науки и технологий (научный руководитель – профессор А.М. Гареев), изучившие водные проблемы малых рек Башкирского Зауралья. В специальной номинации молодежного жюри наградили Дмитрия Платонова из Сибая, а в журналистской номинации – Евгения Симонова из Белорецка.

Все победители будут рекомендованы к участию в российском этапе водного конкурса, который пройдет в Москве в апреле 2023 года.

Как отметила координатор российского этапа Наталья Давыдова, участники конкурса – это будущие специалисты, которые смогут грамотно и ответственно управлять водными ресурсами нашей страны.

Кстати, Российский открытый молодежный водный конкурс – это преемник международного Стокгольмского юниорского водного конкурса, который проводится в Швеции с 1997 года. В 2003 году начали проводить его российский этап, а Башкирия принимала в нем участие с 2005 года. Поскольку с этого года российские ребята больше не участвуют в международном конкурсе, для них проводится Российский открытый молодежный водный конкурс.

Между тем, результаты школьных исследований прошлых лет были использованы на практике. Так, определитель макрофитной растительности озер Башкирии, который разработала Дарина Пакина (победитель 2010 года), сегодня используется в полевой работе. Результаты изучения экологических проблем озера Архимандритского (Алиса Кузнецова, 2020 год) были переданы в минприроды РБ, а данные исследований пернатых обитателей болота Берказан-камыш (Анна Котова, 2022 год) – в природный парк «Аслыкуль».

Участие в конкурсе юных защитников природы помогает повышать экологическую культуру населения, а также в полной мере соответствует целям национального проекта «Экология».

Фото: Эльза ГАББАСОВА.