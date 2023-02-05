В Башкирии ожидаются морозы и снегопады

Сегодня в республике без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха составит минус 9 - 14 градусов.
6 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер северный умеренный. Ночью минус 13 – 18 градусов, при прояснении минус 21 – 26, днем минус 7 – 12 градусов.
7 февраля местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Ночью минус 13 – 18 градусов, при прояснении минус 21 – 26, днем минус 7 – 12 градусов.
В последующие дни характер погоды не изменится.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.