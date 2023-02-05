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Сегодня, 09:16

В Башкирии ожидаются морозы и снегопады

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

В Башкирии ожидаются морозы и снегопады
В Башкирии ожидаются морозы и снегопады

Сегодня в республике без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха составит минус 9 - 14 градусов.

6 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер северный умеренный. Ночью минус 13 – 18 градусов, при прояснении минус 21 – 26, днем минус 7 – 12 градусов.

7 февраля местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Ночью минус 13 – 18 градусов, при прояснении минус 21 – 26, днем минус 7 – 12 градусов.

В последующие дни характер погоды не изменится.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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