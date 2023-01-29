-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Природа
Сегодня, 09:00

В Башкирии ожидается гололедица

В Башкирии сегодня, 29 января и в ближайшие дни сохранится ровная погода. Об этом сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Башкирии ожидается гололедица
В Башкирии ожидается гололедица

Так, сегодня по Башкирии местами ожидается небольшой снег, при этом на отдельных дорожных участках гололедица. Умеренный западный ветер. Ночью температура ожидается в диапазоне -10,-15°, в отдельных местах при прояснениях до -23°, днем -6,-11°, местами до -1°.

В последующие два дня характер погоды не изменится, также возможен местами небольшой снег при южном, порой порывистом, ветре. Изменений температуры воздуха не ожидается.

Пии этом гидрометеорологи отмечают, что сложившийся сейчас в регионе температурный фон на 1-4 градуса выше обычного.

Фото: из открытых источников.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика