В Башкирии ожидается гололедица

Так, сегодня по Башкирии местами ожидается небольшой снег, при этом на отдельных дорожных участках гололедица. Умеренный западный ветер. Ночью температура ожидается в диапазоне -10,-15°, в отдельных местах при прояснениях до -23°, днем -6,-11°, местами до -1°.

В последующие два дня характер погоды не изменится, также возможен местами небольшой снег при южном, порой порывистом, ветре. Изменений температуры воздуха не ожидается.

Пии этом гидрометеорологи отмечают, что сложившийся сейчас в регионе температурный фон на 1-4 градуса выше обычного.

Фото: из открытых источников.