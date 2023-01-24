За половодьем в Башкирии будет следить вертолет

МЧС республики поставлена задача безаварийно пройти половодье в 2023 году. Вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве РБ с участием глав муниципалитетов.

– В прошлом году весенний паводок прошел относительно спокойно, – сказал премьер-министра Андрей Назаров. – Своевременно были заключены соответствующие договоры и проведены взрывные работы на участках образования ледовых заторов. Однако, здесь не нужно терять бдительность.

В свою очередь, глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров доложил, что подготовка к половодью в республике уже началась. В частности в круглосуточной готовности будет пребывать спасательный вертолет. Ранее с его помощью удалось своевременно выявить заторопасные участки рек и вовремя расчистить заторы.

Гумеров также обратил внимание на тот факт, что взрывные команды промпредприятий работают в основном в муниципалитетах по месту дислокации и практически не заключают договоры с администрациями других районов и городов.

«Поэтому, главам администраций муниципалитетов необходимо организовать своевременное проведение всех необходимых превентивных противопаводковых мер, в том числе распиловку и чернение льда, – сказал руководитель Госкомитета.



«Половодье последних лет еще раз показало, что мы всегда должны быть в готовности к любому сценарию развития прохождения весеннего паводка. Важно не допустить чрезвычайных ситуаций, – подытожил, в свою очередь, Андрей Назаров. – В этой связи необходимо заключить договора на проведение взрывных работ на затороопасных участках рек, реализовать комплекс превентивных мероприятий для безаварийного прохождения весеннего половодья, провести обобщение всех заявок органов местного самоуправления на проведение взрывных работ».

Фото предоставлено Госкомитетом РБ по ЧС.