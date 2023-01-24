В Башкирии готовятся к пожароопасному сезону

В Башкирии активно ведется подготовка к пожароопасному сезону. В частности, минлесхоз республики укрепляет материально-техническую базу лесопожарных станций. Работа ведется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав нацпроекта «Экология».

Всего в республике насчитывается 8 лесопожарных станций. В настоящее время сотрудники станций проводят плановый ремонт спецтехники, оборудования и инвентаря. Так, на территории Зилаирской лесопожарной станции для ремонтных работ в зимний период оборудовали теплые помещения.

«Перед постановкой техники на зимнее хранение, мы тщательно проверяем ее состояние, так как соблюдение требований документации, прилагаемой к лесопожарной технике, и обеспечение условий хранения продлевают срок ее службы, – рассказывает начальник Зилаирской ЛПС Александр Раков. – При необходимости выполняем обязательное техническое обслуживание и ремонт. Стараемся оперативно устранять неисправности. К пожароопасному сезону всю технику приведем в порядок.

Как отмечают в пресс-службе минлесхоза РБ, в 2022 году за счет федерального бюджета республика приобрела технику для лесопожарных станций на 22,7 млн рублей.

Между тем, президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о чрезвычайной важности борьбы с лесными пожарами. Так, в мае 2022 года глава государства заявил:

«Считаю необходимым установить целевой показатель, которым можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране».

В этой связи отметим, что по итогам 2022 года Башкирия вошла в топ-5 регионов России по качеству тушения лесных пожаров. Площадь лесных пожаров в республике в 2022 году составила 318,7 га, что в 49,6 раз ниже, чем в 2021 году.

Фото предоставлено минлесхозом РБ.