В Башкирии откроют всероссийский консультационный центр по геопаркам

Как сообщили в пресс-службе Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, новый консультационный центр появится на территории геопарка «Янган-Тау». Он будет оказывать консультационную помощь при развитии геопарков в России и дружественных странах.

- Опыт геопарков уже востребован в России и странах СНГ, а Башкортостан становится площадкой для проведения научно-практических конференций по данной теме, – отметила исполнительный директор по делам ЮНЕСКО в РБ Элина Гатауллина.

Кстати, "Янган-Тау" активно сотрудничает с геопарками и научными сообщества мира, а его директор Айрат Галиев в прошлом году стал аккредитованным экспертом GGN (Глобальной сети геопарков) от Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.