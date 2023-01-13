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Вчера, 14:28

В Башкирии откроют всероссийский консультационный центр по геопаркам

Идею поддержала Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.

В Башкирии откроют всероссийский консультационный центр по геопаркам
В Башкирии откроют всероссийский консультационный центр по геопаркам

Как сообщили в пресс-службе Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, новый консультационный центр появится на территории геопарка «Янган-Тау». Он будет оказывать консультационную помощь при развитии геопарков в России и дружественных странах.

- Опыт геопарков уже востребован в России и странах СНГ, а Башкортостан становится площадкой для проведения научно-практических конференций по данной теме, – отметила исполнительный директор по делам ЮНЕСКО в РБ Элина Гатауллина.

Кстати, "Янган-Тау" активно сотрудничает с геопарками и научными сообщества мира, а его директор Айрат Галиев в прошлом году стал аккредитованным экспертом GGN (Глобальной сети геопарков) от Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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