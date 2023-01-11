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Радий Хабиров напомнил, в чем заключается красота Башкирии

Глава республики поздравил подписчиков своей страницы в соцсетях с Днем заповедников и национальных парков России.

Радий Хабиров напомнил, в чем заключается красота Башкирии
Радий Хабиров напомнил, в чем заключается красота Башкирии

Радий Хабиров рассказал, что на территории Башкирии находятся три заповедника: "Башкирский", "Южно-Уральский" и "Шульган-Таш", - и национальный парк "Башкирия". Общая их площадь - 400 тысяч га. Кроме того, в республике - пять природных парков: "Иремель", "Мурадымовское ущелье", "Аслы-Куль", "Кандры-Куль", "Зилим", - и 27 государственных природных заказников, общей площадью 570 тысяч га.

"Особый статус этих территорий помогает охранять уникальные уголки природы, редкие растерия и животных. Но и про туристов мы не забываем", - отметил Радий Хабиров.

Он подчекнул, что здесь появляются новые туристические маршруты, кемпинги, стоянки и экотропы, развиваются все виды активного туризма. Благодаря этому посещаемость природных парков увеличивается с каждым годом. Так, нацпарк "Башкирия" в 2022 году посетили 125,7 тысячи человек, что на 10 тысяч больше, чем в 2021 году. В "Кандры-Куле" побывали 97 тысяч туристов, а в "Мурадымовском ущелье" - 47 тысяч.

Фото: страница Радия Хабирова в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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