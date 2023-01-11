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Биосферный резерват ЮНЕСКО в Башкирии получит стратегию развития на 10 лет

Модель развития биосферного резервата "Башкирский Урал" на 2022 - 2023 годы проходит последний этап согласования, рассказали в пресс-службе Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Биосферный резерват ЮНЕСКО в Башкирии получит стратегию развития на 10 лет
Биосферный резерват ЮНЕСКО в Башкирии получит стратегию развития на 10 лет

- Ключевые направления работы в резервате - исследования в области биологии, сохранение биоразнообразия и экологии, - рассказала исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

Кроме того, планируется включить в движение клубов ЮНЕСКО школы в селах Старосубхангулово и Мраково, а в дальнейшем они смогут претендовать на звание Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Благодаря этому ребята получат новые знания в области экологии, узнают о биологическом и ландшафтном разнообразии территории, на которой проживают.

В планам Комитета РБ по делам ЮНЕСКО - к 2032 году довести посещаемость локаций биосферного резервата до 500 тысяч визитов в год. В 2021 году туристы здесь побывали 356 тысяч раз.

В прошлом году произошел ребрендинг резервата "Башкирский Урал", заработал его официальный сайт. Сам биосферный резерват расположен на Южном Урале и включает в себя пять особо охраняемых природных территорий: заповедник "Шульган-Таш", нацпарк "Башкирия", природный парк "Мурадымовское ущелье", а также заказники "Алтын Солок" и "Икский".

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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