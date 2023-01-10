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Сегодня, 10:09

Новый морозный рекорд побит на метеостанции в Уфе

Сегодня ночью, 10 января, зафиксировано очередное перекрытие абсолютного минимума температуры воздуха в Уфе. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

Новый морозный рекорд побит на метеостанции в Уфе
Новый морозный рекорд побит на метеостанции в Уфе

- Прошедшей ночью 10 января на метеостанции «Уфа-Дема» вновь перекрыт абсолютный температурный минимум, - сообщили в Башгидромете. – Температура воздуха здесь понизилась до -39 градусов. Предыдущий рекорд здесь был установлен в 1940 году, т.е. 83 года назад. Тогда метеорологи зафиксировали на данной метеостанции -38,4 градуса.

Самая низкая температура в республике – 39,7 градуса мороза зафиксирована этой ночью на метеостанциях Архангельское в Архангельском районе и Кананикольское в Зилаирском районе. В центре Уфы столбик термометра показал -34,3 градуса.

Напомним, ночью 9 января на метеостанции «Уфа-Дема» побит минимальный температурный рекорд 1974 года. Зафиксировано -39,1 градуса.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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