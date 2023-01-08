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Вчера, 13:49

МЧС Башкирии: Ой, мороз-мороз… до минус 42

МЧС республики продолжает напоминать об усугублении студеной погоды в городах и районах региона. В ночь на 9 января повсеместно ожидается сильный мороз, к утру температура понизится до – 40, – 42°.

МЧС Башкирии: Ой, мороз-мороз… до минус 42
МЧС Башкирии: Ой, мороз-мороз… до минус 42

В понедельник жителей республики ждет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8м/с. Температура воздуха ночью в среднем -33,-38°, местами до -42°, днем от -27 до -32°.

В Уфе ожидается то же самое, с уточнением, что ночью будет холодно - -33,-35°, днем -29,-31°.

Напомним, что уфимская мэрия советует сообщать о проблемах с отоплением, порывах или других экстренных ситуациях в управляющую компанию или Ситуационный центр ЕДДС Уфы по номеру  +7 (347) 277-09-11.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:погода на 9 январямороз и немного солнцадо - 42мчсянварская стужа
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