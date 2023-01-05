Башкирию ждет контрастная погода между севером и югом

Так, 5 января прогнозируется местами небольшой снег, ночью по югу до умеренного. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях до -26°, днем -11,-16°. Вместе с тем на юге региона ожидается ночная температура -4,-9°, а днем -3,-8°.

6 января синоптики ждут ночью местами небольшой снег, днем снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21°, при прояснениях до -26°, днем -9,-14°, по югу до -4°.

И, наконец, 7 января ночью будет снег, днем он несколько уменьшится. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17,-22°, по северу до -27°, днем -15,-20°, по югу до -7°. Таким образом, температурный контраст по республике может достигать 20 градусов.

Вместе с тем, по сведению Гидрометцентра России, в январе по Башкирии средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма -12,5°), а месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма 25-45 мм).