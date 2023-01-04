В Уфе за три дня нового года выпало 65 процентов месячной нормы осадков

Так, 4 января, с улиц города снег убирали 327 дорожных рабочих с помощью 322 единиц техники. За сутки 3 января вывезено на снегоплавильный пункт 24 892 кубометра снега.

Сначала спецтехника колонной проходит по центральным улицам города, чистит остановки общественного транспорта и тротуары. Затем убирает снег с второстепенных улиц и дорог в частном секторе столицы республики.

Во дворах многоквартирных домов и дворовых проездах работает 124 единицы снегоуборочной техники, 610 дворников и 445 работников других специальностей УЖХ Уфы (привлеченных на время устранения последствий обильного снегопада). Кроме того, на территориях частных УК и ТСЖ дворы чистят 322 дворника.

Параллельно районные управляющие компании города очищают от снега и льда крыши домов, козырьки подъездов. В этих работах заняты 55 бригад кровельщиков, 165 человек, используются два автоподъемника.

В пресс-службе мэрии просят горожан не оставлять автомобили вдоль дорог, особенно ночью, так как это мешает снегоуборке.

Заявку на уборку снега можно оставить на интерактивной карте «Уфа снежная».

Если заметили на крыше дома нависшую глыбу снега или льда, немедленно сообщите об этом в свою управляющую компанию или ситуационный центр единой диспетчерской службы Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11

Фото пресс-службы мэрии Уфы.