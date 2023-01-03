В Башкирии на смену снегопадам придут морозы

Сегодня в республике пройдет небольшой снег, в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, по югу порывы до сильных. Температура воздуха составит минус 2 – 7 градусов.

4 января ночью небольшой снег, днем снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью минус 5 – 10 градусов, при прояснении до минус 15, днем минус 3 – 8 градусов.

5 января небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер западный умеренный. Ночью минус 14 – 19 градусов, по югу минус 8 – 13, днем минус 8 – 13 с понижением к концу дня до минус 14 – 19 градусов.

В последующие дни снегопады прекратятся, температура воздуха понизится до минус 25 градусов.