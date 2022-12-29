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29 Декабря , 11:02

АО «Транснефть — Урал» за год провело почти 57 тысяч экологических исследований

В 2022 году в рамках эколого-аналитического мониторинга состояния окружающей среды АО «Транснефть – Урал»  провело около 57 тысяч экологических исследований на своих производственных объектах. При этом на долю аккредитованных лабораторий предприятия пришлось около 45 тысяч исследований, еще около 12 тысяч выполнены сторонними лабораториями.

АО «Транснефть — Урал» за год провело почти 57 тысяч экологических исследований
АО «Транснефть — Урал» за год провело почти 57 тысяч экологических исследований

Проведено 17 тысяч исследований проб атмосферного воздуха, 38,8 тысячи исследований проб сточных и поверхностных вод, питьевой и технической воды, около тысячи анализов почвы. Превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не выявлено.

Высокий уровень качества исследований в аккредитованных эколого-аналитических лабораториях АО «Транснефть — Урал» обеспечивается в том числе и благодаря их оснащению современным оборудованием. Так, в 2022 году было приобретено шесть спектрофотометров для оценки качества воды и два хроматографических комплекса на базе газовых хроматографов для определения наличия загрязняющих веществ в воздухе.

Программу мероприятий в сфере охраны окружающей среды АО «Транснефть — Урал» ежегодно выполняет в полном объеме. Система экологического менеджмента предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2015.

Фото предоставлено АО «Транснефть – Урал».

Автор:Кирилл МОСКВИН
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