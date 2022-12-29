АО «Транснефть — Урал» за год провело почти 57 тысяч экологических исследований

Проведено 17 тысяч исследований проб атмосферного воздуха, 38,8 тысячи исследований проб сточных и поверхностных вод, питьевой и технической воды, около тысячи анализов почвы. Превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не выявлено.

Высокий уровень качества исследований в аккредитованных эколого-аналитических лабораториях АО «Транснефть — Урал» обеспечивается в том числе и благодаря их оснащению современным оборудованием. Так, в 2022 году было приобретено шесть спектрофотометров для оценки качества воды и два хроматографических комплекса на базе газовых хроматографов для определения наличия загрязняющих веществ в воздухе.

Программу мероприятий в сфере охраны окружающей среды АО «Транснефть — Урал» ежегодно выполняет в полном объеме. Система экологического менеджмента предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2015.

Фото предоставлено АО «Транснефть – Урал».