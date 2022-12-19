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Сегодня, 12:31

Энергетики Башкирии объявили режим «Гололед»

В энергосистеме республики сегодня объявили работу в режиме «Гололед», сообщает пресс-служба Башкирэнерго.

Энергетики Башкирии объявили режим «Гололед»
Энергетики Башкирии объявили режим «Гололед»

В компании отметили, что ухудшение погодных условий в прошедшие выходные, «ледяной дождь» привел к переходу энергетиков на режим работы в повышенной готовности.

На территории республики электросети покрылись ледяной коркой, сетевики ведут массовую плавку гололеда на проводах и грозотросах линий электропередачи. Энергетики информировали, что в нескольких случаях скорость нарастания ледяной муфты на проводах была настолько высокая, что электросетевики не успевали плавить гололед. Им пришлось механическим способом удалять наледь.

Работы ведутся в экстремальных условиях - дороги и проезды к ЛЭП и подстанциям занесены снегом. Несмотря на это, энергетики задействовали все силы и ресурсы и контролируют сложную ситуацию.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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