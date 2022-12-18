На озере Аслыкуль обезврежены три браконьера

Браконьерами оказались жители Давлеканово и деревень Ивановки и Купоярово. Мужчины бурили лунки и устанавливали сети под лед.

Инспекторы вызвали полицию, сотрудники Давлекановского райотдела составили на нарушителей протокол и изъяли около 30 килограммов рыбы. Браконьерам удалось поймать щуку, судака, леща, сига, карпа. Также полицейские изъяли 150 метров сетей, сани, бур и другое оборудование.

Нарушителей ждет как минимум административная ответственность, а, возможно, и уголовная.

Фото предоставлено природным парком «Аслыкуль».