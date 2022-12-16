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16 Декабря , 20:59

На «Неделе бизнеса» рассказали о работе карбонового полигона, действующего на территории Башкирии

Одна из секций Международной недели бизнеса была посвящена климатической повестке. На ней представили проект карбонового полигона, который сегодня действует на территории Салаватского района республики, в геопарке "Янган-Тау".

На «Неделе бизнеса» рассказали о работе карбонового полигона, действующего на территории Башкирии
На «Неделе бизнеса» рассказали о работе карбонового полигона, действующего на территории Башкирии

На конференции встретились члены Евразийского климатического консорциума, в который входят промышленные предприятия, вузы и научные организации Башкирии и других регионов, сообщили в пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

- Мы изучили климат геопарка "Янган-Тау", установили датчики для измерения температуры и влажности, сравнили их показатели с данными метеостанций, - рассказала доцент кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНиТ Екатерина Богдан. - Это помогло нам сопоставить очаги болезней деревьев, например.

А координатор Евразийского климатического консорциума, начальник управления трансфера технологий УГНТУ Сергей Гладких отметил, что кроме научных исследований в планах организации - образовательные мероприятия.

Фото: пресс-служба комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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