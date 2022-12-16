На «Неделе бизнеса» рассказали о работе карбонового полигона, действующего на территории Башкирии

На конференции встретились члены Евразийского климатического консорциума, в который входят промышленные предприятия, вузы и научные организации Башкирии и других регионов, сообщили в пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

- Мы изучили климат геопарка "Янган-Тау", установили датчики для измерения температуры и влажности, сравнили их показатели с данными метеостанций, - рассказала доцент кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНиТ Екатерина Богдан. - Это помогло нам сопоставить очаги болезней деревьев, например.

А координатор Евразийского климатического консорциума, начальник управления трансфера технологий УГНТУ Сергей Гладких отметил, что кроме научных исследований в планах организации - образовательные мероприятия.

Фото: пресс-служба комитета РБ по делам ЮНЕСКО.