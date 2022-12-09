В Аургазинском районе прошла экологическая акция по спасению рыбы

Эта акция в муниципалитете проходит регулярно, и с каждым годом в ней участвует все больше народа — рыбаки, волонтеры, семьи с детьми, школьники, представители местной администрации. Ее участники под руководством эколога бурят лунки во льду для насыщения воды кислородом и делают их незамерзающими по особой технологии: накрывают сухими веточками, а затем — настом, а сверху засыпают горкой снега. Вода под таким «муравейником» не будет замерзать долгое время.

— Объем наших озер небольшой. Водоросли не покрывают недостаток кислорода в зимнее время. К тому же однолетние подводные растения начинают гнить, выбрасывая вредные газы. Рыба задыхается, а весной мы наблюдаем, как тысячи тушек мальков устилают берега. Для предотвращения гибели рыбы мы и проводим нашу акцию. Подобные воздушные ванны зимой — это лучший подарок для рыбы, — объяснил эколог.

Активисты также прокопали борозды снегозадержания, чтобы весной здесь осталось больше воды, а затем запустили в озеро несколько десятков мальков белого карася, которых закупил местный предприниматель Ирек Исянгулов. Мидхат Хасанов попросил земляков в будущем самим проявлять инициативу и спасать рыбу от замора.

— В Толбазах сложилась уникальная ситуация. Это единственный райцентр, в черте которого можно совершенно бесплатно ловить рыбу. Жаль, что не все это ценят. Хотелось бы, чтобы в нашей акции участвовало больше людей. Для этого не обязательно ждать новых мероприятий. Выходите на лед в выходные, стройте «снежные муравейники». Если вы рыбак, обязательно делайте свои лунки незамерзающими. Для вас это не составит особого труда, — обратился к местным жителям вдохновитель и организатор водной фауны.

После этого он отправился на другие водоемы района — пруд в деревне Кшанны и реку Аургазы, где выпустил еще несколько десятков мальков, сообщает «Аургазинский вестник».

Акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Фото: «Аургазинский вестник»