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15 Октября , 07:04

Участников массовой драки в Уфе отправили за решётку

Один из осуждённых отделался принудительными работами.

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Вадим АНДРЕЕВВадим АНДРЕЕВ
Фото:Вадим АНДРЕЕВ

Виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, признали троих мужчин от 26 до 28 лет.

По данным Следственного комитета республики, знакомый молодых людей в апреле прошлого года устроил драку с охраной в одном из ночных клубов Уфы. К конфликту присоединились и сами парни. Они избили руками, ногами подручными средствами охранников и нескольких посетителей клуба.

Пострадавшие получили различные травмы. Ранее сообщалось, что двоих даже госпитализировали с ножевыми ранениями.

На суде двоих драчунов приговорили к четырем годам и четырем годами и двум месяцам в колонии общего режима. Третий хулиган получил три года принудительных работ.

Прокуратура Башкирии сообщает, что других участников драки будут судить отдельно.

Видео:пресс-служба прокуратуры РБ
Видео:пресс-служба прокуратуры РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:драка
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