Роспотребнадзор: Что делать, если отменили долгожданный концерт. А у вас билет

Для начала обратитесь в кассу или к агенту по продаже билетов, где вы приобрели билет, и потребуйте возврата денежных средств. Если в кассе или агентстве отказали, обратитесь напрямую к организатору мероприятия. Его контакты обычно указаны на билете.

Если предыдущие шаги не помогли, составьте письменную претензию (самостоятельно или с помощью специалистов Роспотребнадзора) и отправьте её организатору заказным письмом с уведомлением о вручении.

Обратитесь в суд, если в течение десяти дней с момента получения организатором претензии деньги не вернули. Кстати, вы вправе ходатайствовать перед судом о привлечении Управления Роспотребнадзора в качестве госоргана для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей (п. 8 ст. 40 Закона РФ "О защите прав потребителей").