+21 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Право
14 Октября , 09:35

Роспотребнадзор: Что делать, если отменили долгожданный концерт. А у вас билет

В интернете стала появляться информация об отмене концертов любимых артистов. Управление Роспотребнадзора по Башкирии подготовило алгоритм действий при возврате билета на отменённый или перенесённый концерт

Добавить в предпочтительные источники Google
Роспотребнадзор: Что делать, если отменили долгожданный концерт. А у вас билетРоспотребнадзор: Что делать, если отменили долгожданный концерт. А у вас билет
Роспотребнадзор: Что делать, если отменили долгожданный концерт. А у вас билет

Для начала обратитесь в кассу или к агенту по продаже билетов, где вы приобрели билет, и потребуйте возврата денежных средств. Если в кассе или агентстве отказали, обратитесь напрямую к организатору мероприятия. Его контакты обычно указаны на билете.

Если предыдущие шаги не помогли, составьте письменную претензию (самостоятельно или с помощью специалистов Роспотребнадзора) и отправьте её организатору заказным письмом с уведомлением о вручении.

Обратитесь в суд, если в течение десяти дней с момента получения организатором претензии деньги не вернули. Кстати, вы вправе ходатайствовать перед судом о привлечении Управления Роспотребнадзора в качестве госоргана для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей (п. 8 ст. 40 Закона РФ "О защите прав потребителей").

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru