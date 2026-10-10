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10 Октября , 11:17

Роспотребнадзор Башкирии взыскал в пользу покупателя «Весты» 1,6 миллиона рублей

Причиной стала скрытая особенность запуска двигателя автомобиля «Лада», сообщает пресс-служба ведомства.

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Роспотребнадзор Башкирии взыскал в пользу покупателя «Весты» 1,6 миллиона рублейРоспотребнадзор Башкирии взыскал в пользу покупателя «Весты» 1,6 миллиона рублей
Роспотребнадзор Башкирии взыскал в пользу покупателя «Весты» 1,6 миллиона рублей

Житель Уфы в августе 2024 года купил в салоне новую «Ладу Весту». Периодически у него возникали проблемы с машиной, но гарантийный ремонт у дилера не помог, а требование покупателя расторгнуть договор и вернуть деньги были отклонены.

Владелец обратился в Октябрьский райсуд столицы и там его интересы представило управление Роспотребнадзора. В итоге было установлено, что «изготовитель (АО «АвтоВаз») не предупредил в инструкции о критически важной особенности: при повторном запуске двигателя без пятисекундной паузы блокируется рулевой механизм. Покупатель не знал об этом и не мог правильно эксплуатировать товар».

Суд потребовал расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с изготовителя в пользу мужчины полную стоимость автомобиля в размере 1,57 миллиона рублей, а также выплатить компенсацию морального вреда и расходы на юристов в размере 45 тысяч рублей.

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Автор:Артур СМОЛОВ
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