Житель Башкирии, решивший воевать за Украину, получил предостережение от ФСБ

Федеральная служба безопасности региона установила, что 54-летний житель столицы нашел в зарубежной соцсети видеозапись с призывами присоединяться к действиям против России. Он перешел по ссылке на официальный сайт одного из подразделений ВСУ, высказал намерение выехать на Украину для участия в боевых действиях на ее стороне, для чего заполнил соответствующую анкету.

В связи с чем уфимца доставили в силовое ведомство, где предупредили: если он попытается реализовать свои намерения, в отношении него будет возбуждено уголовное дело за государственную измену (ст. 275 УК РФ). Это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.