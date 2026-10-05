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Право
5 Октября , 12:19

В Башкирии у осуждённого дроппера конфисковали телефон и пять тысяч рублей

Соучастник мошенников из города Октябрьского осужден на восемь месяцев за «неправомерный оборот средств платежей».

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В Башкирии у осуждённого дроппера конфисковали телефон и пять тысяч рублейВ Башкирии у осуждённого дроппера конфисковали телефон и пять тысяч рублей
В Башкирии у осуждённого дроппера конфисковали телефон и пять тысяч рублей

Житель Октябрьского, возжелав легких денег, передал данные принадлежащей ему банковской карты неустановленному лицу для использования в мошеннических схемах за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Он был разоблачен и через некоторое время предстал перед судом. Суд назначил наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы, а также конфисковал в доход государства сотовый телефон, при помощи которого злоумышленник предоставил доступ третьим лицам к своему лицевому счету, а также полученные преступным путем денежного средства.

Фото: Евгений СОКОЛОВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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