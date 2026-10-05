В Башкирии у осуждённого дроппера конфисковали телефон и пять тысяч рублей

Житель Октябрьского, возжелав легких денег, передал данные принадлежащей ему банковской карты неустановленному лицу для использования в мошеннических схемах за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Он был разоблачен и через некоторое время предстал перед судом. Суд назначил наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы, а также конфисковал в доход государства сотовый телефон, при помощи которого злоумышленник предоставил доступ третьим лицам к своему лицевому счету, а также полученные преступным путем денежного средства.

Фото: Евгений СОКОЛОВ.