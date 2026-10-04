В Уфе осудили банду вымогателей

Банду в 2021 году сколотил житель Кумертау. Вместе с двумя сообщниками он кошмарил граждан в родном городе и Куюргазинском районе.

По данным прокуратуры Башкирии, с августа 2021 по март 2022 года бандиты путем вымогательства получили 400 тысяч рублей от местных жителей. Преступники оказались причастны к похищению автомобиля с документами, которое провернули с тремя другими подельниками, не входящими в банду. У владельца «Шевроле Круз» за возврат машины они потребовали 30 тысяч рублей.

На суде мужчин признали виновными в создании банды, краже, вымогательстве и похищении документов. Трое подсудимых получили от 12 до 15 лет в колониях строгого и особого режимов. Также вымогателям назначили штрафы в размере 250 и 500 тысяч рублей. Одного из них обязали компенсировать владельцу стоимость иномарки.

Трем другим подсудимым назначили лишение свободы на четыре года и три года условного заключения в зависимости от степени вины.