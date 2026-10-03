В Уфе продавцу пришлось вернуть покупателю кратную стоимость фальшивого кольца

Житель республики купил кольцо за 45 000 рублей в бутике индивидуального предпринимателя Эльвиры Муталовой. Покупка состоялась еще в январе прошлого года. Однако радость от дорогого украшения была недолгой: в ходе носки были выявлены дефекты.

Чтобы доказать свою правоту, потребитель инициировал независимую экспертизу. Результаты показали, что ювелирное изделие выполнено из недрагоценного сплава без обязательного государственного клейма пробы.

Потребитель обратился к продавцу с просьбой вернуть деньги. Но его требования были проигнорированы, и тогда мужчина обратился к специалистам управления Роспотребнадзора. Те подготовили заключение и направили его в суд. Суд поддержал позицию управления Роспотребнадзора и вынес решение.

По решению суда предпринимательница была обязана выплатить потребителю: стоимость кольца — 45 000 рублей; неустойку за просрочку возврата средств — 44 550 рублей; компенсацию морального вреда — 4 000 рублей; штраф за отказ удовлетворить требования добровольно — 46 776 рублей.

Таким образом, общая сумма выплаты превысила стоимость самого изделия более чем в три раза, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии.

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