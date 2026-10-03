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Право
3 Октября , 10:29

В Башкирии с чиновника взыскали 2,7 миллиона рублей за коррупцию в кресле

Приговором суда бывший глава Аровского сельсовета осужден по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В Башкирии с чиновника взыскали 2,7 миллиона рублей за коррупцию в креслеВ Башкирии с чиновника взыскали 2,7 миллиона рублей за коррупцию в кресле
В Башкирии с чиновника взыскали 2,7 миллиона рублей за коррупцию в кресле

В 2019 году чиновник через доверенных лиц учредил и зарегистрировал хозяйствующие субъекты, деятельностью которых сам фактически управлял.

Он создавал условия для победы аффилированных компаний на аукционе при заключении муниципальных контрактов на благоустройство села, установку контейнерной площадки, ликвидацию свалки, а также по текущему ремонту автомобильной дороги.

Общая сумма «продавленных» контрактов составила более 2,7 миллиона рублей. В связи с тем, что сделки были заключены в нарушение конкурентного законодательства и в результате коррупционного сговора прокурор обратился в суд с требованием о взыскании в доход государства этой суммы.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Мария ВЫБЛОВА.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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