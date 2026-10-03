В Башкирии с чиновника взыскали 2,7 миллиона рублей за коррупцию в кресле

В 2019 году чиновник через доверенных лиц учредил и зарегистрировал хозяйствующие субъекты, деятельностью которых сам фактически управлял.

Он создавал условия для победы аффилированных компаний на аукционе при заключении муниципальных контрактов на благоустройство села, установку контейнерной площадки, ликвидацию свалки, а также по текущему ремонту автомобильной дороги.

Общая сумма «продавленных» контрактов составила более 2,7 миллиона рублей. В связи с тем, что сделки были заключены в нарушение конкурентного законодательства и в результате коррупционного сговора прокурор обратился в суд с требованием о взыскании в доход государства этой суммы.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Мария ВЫБЛОВА.