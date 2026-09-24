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Право
24 Сентября , 18:49

В Башкирии полицейский и его мать ограбили участника СВО

Туймазинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей района. В зависимости от роли и степени участия каждого подсудимого суд признал их виновными по статьям «мошенничество», «превышение должностных полномочий» и «служебный подлог».

В Башкирии полицейский и его мать ограбили участника СВОВ Башкирии полицейский и его мать ограбили участника СВО
В Башкирии полицейский и его мать ограбили участника СВО

Полицейский, используя своё служебное положение участкового, организовал заключение фиктивного брака между мужчиной и своей матерью, а затем «помог» новобрачному подписать контракт с Министерством обороны России о прохождении военной службы в зоне проведения СВО.

В дальнейшем мать и сын похитили с банковского счёта, оформленного на имя контрактника, более двух миллионов рублей, которые были выплачены за заключение контракта, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Подсудимые вину признали полностью. Причинённый ущерб возместили в полном объёме.

Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов России на срок 2 года 9 месяцев, с лишением звания «старший лейтенант полиции».

Его матери назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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