В Стерлитамаке задержали директора рынка, в котором погибли четыре человека

Владельца торгово-сервисного комплекса «Солнечный» задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Следкоме считают, что предприниматель не обеспечил соблюдение норм и требований пожарной безопасности в здании. С задержанным провели первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, вчера, 22 сентября, во время пожара в ТСК погибли четыре человека, пятеро посетителей рынка пострадали.

Следователи также дадут правовую оценку ответственным лицам из пожарного надзора.