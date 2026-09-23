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23 Сентября , 09:04

В Стерлитамаке задержали директора рынка, в котором погибли четыре человека

В ближайшее время предпринимателю изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

пресс-служба МЧС РБпресс-служба МЧС РБ
Фото:пресс-служба МЧС РБ

Владельца торгово-сервисного комплекса «Солнечный» задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности  и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Следкоме считают, что предприниматель не обеспечил соблюдение норм и требований пожарной безопасности в здании. С задержанным провели первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, вчера, 22 сентября, во время пожара в ТСК погибли четыре человека, пятеро посетителей рынка пострадали.

Следователи также дадут правовую оценку ответственным лицам из пожарного надзора.

Видео:пресс-служба Следственного комитета РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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