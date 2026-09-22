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22 Сентября , 07:02

В Уфе проверят застройщика, не построившего школу и детский сад в новом ЖК

Коллективное обращение жителей жилого комплекса поступило в Следком России.

скриншот видеоскриншот видео
Фото:скриншот видео 

На отсутствие социальной инфраструктуры пожаловались жители одного из жилых комплексов Уфы. Горожане записали видеообращение, отправив его председателю Следственного комитета России.

Жильцы новых домов в микрорайоне Инорс сообщают, что застройщик не построил на территории ЖК детский сад и школу, хотя обещал это сделать. Сейчас родители вынуждены возить детей в отдаленные учебные заведения города, которые перегружены учениками и воспитанникам.

Следователи республики начали процессуальную проверку. Доклад о ходе проверки представят Александру Бастрыкину.

Видео:ЖК «Акварель» | Уфа
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:уфа
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