В Уфе проверят застройщика, не построившего школу и детский сад в новом ЖК

На отсутствие социальной инфраструктуры пожаловались жители одного из жилых комплексов Уфы. Горожане записали видеообращение, отправив его председателю Следственного комитета России.

Жильцы новых домов в микрорайоне Инорс сообщают, что застройщик не построил на территории ЖК детский сад и школу, хотя обещал это сделать. Сейчас родители вынуждены возить детей в отдаленные учебные заведения города, которые перегружены учениками и воспитанникам.

Следователи республики начали процессуальную проверку. Доклад о ходе проверки представят Александру Бастрыкину.