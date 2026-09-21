В Уфе задержали курьера, похитившего у жертвы свыше 1,5 миллиона рублей

Преступники действовали по известной схеме. Представившись по телефону сотрудниками ФСБ, аферисты заявили пенсионеру, что по доверенности от его имени некто собирается перевести накопления с его банковского счета в недружественную страну.

Затем на несчастного уфимца обрушился шквал звонков. В том числе от лже работников банка, которые заявили, мол, на него мошенники оформили кредиты. А чтобы закрыть заявки на займы, нужно срочно перевести все деньги на «безопасный» счет.

Вконец замороченный злодеями пенсионер, помчался в банк, снял все сбережения, встретился с курьером и передал ему пакет с купюрами.

И только спустя время, немного придя в себя, пожилой человек осознал, что его жестоко обманули. Тогда он не мешкая обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали курьера. Им оказался 51-летний житель Давлекановского района. На допросе он подтвердил, что по указанию кураторов забрал деньги у пенсионера и сдал их в офис криптообменника, расположенного на улице Менделеева. В виде процента за «работу» он оставил себе 10 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за особо тяжкий вид мошенничества. Данная статья (ч.4 ст.159 УК РФ) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Кроме того, курьер обязан будет полностью возместить жертве материальный ущерб.

Любителям срубить деньжат по-легкому, следует знать, что требования о выплате всего похищенного объема денег предъявляются лично к задержанному курьеру по гражданскому иску. Отговорки курьера, мол, он «просто переносил пакет» и не знал о деталях преступления, отклоняются. Даже если организаторов мошеннической схемы не найдут, исполнитель-курьер отвечает имуществом по решению суда.

Фото: иллюстрация МВД по РБ.